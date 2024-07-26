Повітряні сили збили 20 з 22 "Шахедів", які атакували Україну

У ніч на 26 липня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 22 "Шахедами", 20 ворожих дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 "Шахедів". 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях".

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Деталі: Окупанти запустили ракету з Ростовської області РФ – атакували Донеччину.

Ворожі дрони вилітали мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та з російського міста Курська.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.