Воздушные силы сбили 20 из 22 "Шахедов", которые атаковали Украину
В ночь на 26 июля россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 22 "Шахедами", 20 вражеских дронов удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 22 "Шахедов". 20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях".
Детали: Оккупанты запустили ракету из Ростовской области РФ – атаковали Донецкую область.
Вражеские дроны вылетали с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из российского города Курска.
Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.