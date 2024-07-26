Воздушные силы сбили 20 из 22 "Шахедов", которые атаковали Украину

В ночь на 26 июля россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 22 "Шахедами", 20 вражеских дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 22 "Шахедов". 20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях".

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Детали: Оккупанты запустили ракету из Ростовской области РФ – атаковали Донецкую область.

Вражеские дроны вылетали с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из российского города Курска.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.