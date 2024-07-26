Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

На фронті майже 150 бойових зіткнень: 43 атаки росіяни спрямували на Покровський напрямок

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 липня 2024, 08:24
На фронті майже 150 бойових зіткнень: 43 атаки росіяни спрямували на Покровський напрямок
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські війська атакували 11 напрямків фронту, відбулося 147 бойових зіткнень. . Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог був активним на Курахівському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого, Вовчанська та Тихого.

Реклама:

На Куп’янському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів неподалік Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Миколаївки та Івано-Дар’ївки.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів в районах Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Григорівки та Майського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Новожеланне, Яснобродівка, Прогрес та Калинове. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоселівки Першої та Воздвиженки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили 14 штурмів біля Великої Новосілки, Водяного, Костянтинівки та Роздольного.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Малої Токмачки, Юрківки, Щербаків та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку усі атаки росіян також не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Теми: Збройні силивійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Білий дім підтвердив, що Навального планували обміняти в межах угоди з Росією

МОЗ попросило правоохоронців перевірити тендер на ремонт "Охматдиту": обіцяє звітність

фотоБілий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією

Генштаб розглядає добровільний призов без участі ТЦК

Усі новини...
Збройні сили
Богдан Кротевич ("Тавр"): Скільки нам треба ще російських наступів, щоби зрозуміти, що не можна недооцінювати ворога
Бійці 31-ї бригади вийшли з оточення біля Прогресу
Розвідка Британії: Удар по порому в порту "Кавказ" змусить РФ везти паливо через Керченський міст
Останні новини
00:49
Росіяни окупували село Веселе на Донеччині
00:25
Обмін ув’язненими: Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово"
00:07
фотоУ Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"
23:58
Що можна їсти жінці під час грудного вигодовування? Розвінчуємо міфи
23:33
Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:13
Трамп втратив $900 млн після початку кампанії Камали Гарріс
23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
22:49
Новини економіки 1 серпня: скандал на відбудові "Охматдиту", складне завдання для мобільних операторів
22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
21:56
Тургалузь України суттєво збільшила сплату податків завдяки внутрішньому туризму
Усі новини...
Реклама:
Реклама: