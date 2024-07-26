На фронте почти 150 боевых столкновений: 43 атаки россияне направили на Покровское направление

За прошедшие сутки российские войска атаковали 11 направлений фронта, произошло 147 боевых столкновений. . Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг был активным на Кураховском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого, Волчанска и Тихого.

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На Купянском направлении произошло 10 боевых столкновений вблизи Стельмаховки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз неподалеку Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Николаевки и Ивано-Дарьевки.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ивановского, Часового Яра, Калиновки, Григорьевки и Майского.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отбили 43 штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Новожеланное, Яснобродовка, Прогресс и Калиново. При поддержке авиации, россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоселовки Первой и Воздвиженки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 19 атак возле Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении российские войска совершили 14 штурмов у Большой Новоселки, Водяного, Константиновки и Раздольного.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Малой Токмачки, Юрковки, Щербаков и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении все атаки россиян также не имели успеха во время штурма наших оборонительных рубежей на левобережье Днепра.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.