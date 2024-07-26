Падіння уламків "Шахедів" в Румунії: до МЗС викликали представника РФ

До Міністерства закордонних справ Румунії викликали тимчасового повіреного у справах Росії через ударні БпЛА типу "Shahed", які порушили румунський повітряний простір.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Agerpres

Деталі: Представник МЗС висловив російському дипломату рішучий протест через падіння на румунській території уламків "Шахедів", а також засудив неодноразові атаки російських сил на українську цивільну інфраструктуру.

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Румунська сторона також підкреслила безвідповідальність військових ударів, у тому числі в безпосередній близькості до кордону Румунії, які ставлять під загрозу національну безпеку.

Передісторія: