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Падіння уламків "Шахедів" в Румунії: до МЗС викликали представника РФ

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 липня 2024, 09:36
Падіння уламків Шахедів в Румунії: до МЗС викликали представника РФ
Фото: Getty Images

До Міністерства закордонних справ Румунії викликали тимчасового повіреного у справах Росії через ударні БпЛА типу "Shahed", які порушили румунський повітряний простір.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Agerpres

Деталі: Представник МЗС висловив російському дипломату рішучий протест через падіння на румунській території уламків "Шахедів", а також засудив неодноразові атаки російських сил на українську цивільну інфраструктуру.

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Румунська сторона також  підкреслила безвідповідальність військових ударів, у тому числі в безпосередній близькості до кордону Румунії, які ставлять під загрозу національну безпеку.

Передісторія:

  • Раніше Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів". Також були відправлені фахівці для перевірки території довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки дронів.
  • У румунському Міноборони пізніше підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як частини безпілотника "Герань1/2" російського походження, були виявлені в одному з трьох місць, визначених як можливі райони падіння.
  • Командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомляв, що на територію Румунії залетіли три російські дрони.
  • У НАТО на тлі виявлених у Румунії фрагментів російського безпілотника заявили, що не мають інформації про "навмисний напад" на територію НАТО.

Теми: РумуніяШахедРосія
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