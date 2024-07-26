Падение обломков «Шахедов» в Румынии: в МИД вызвали представителя РФ

В Министерство иностранных дел Румынии вызвали временного поверенного в делах России из-за ударных БпЛА типа "Shahed", которые нарушили румынское воздушное пространство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres

Детали: Представитель МИД выразил российскому дипломату решительный протест из-за падения на румынской территории обломков "Шахедов", а также осудил неоднократные атаки российских сил на украинскую гражданскую инфраструктуру.

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Румынская сторона также подчеркнула безответственность военных ударов, в том числе в непосредственной близости к границе Румынии, которые ставят под угрозу национальную безопасность.

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