Падение обломков «Шахедов» в Румынии: в МИД вызвали представителя РФ
Пятница, 26 июля 2024, 09:36
В Министерство иностранных дел Румынии вызвали временного поверенного в делах России из-за ударных БпЛА типа "Shahed", которые нарушили румынское воздушное пространство.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres
Детали: Представитель МИД выразил российскому дипломату решительный протест из-за падения на румынской территории обломков "Шахедов", а также осудил неоднократные атаки российских сил на украинскую гражданскую инфраструктуру.
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Румынская сторона также подчеркнула безответственность военных ударов, в том числе в непосредственной близости к границе Румынии, которые ставят под угрозу национальную безопасность.
Предыстория:
- Накануне Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов". Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.
- В румынском Минобороны позже подтвердили, что обломки, которые были идентифицированы как части беспилотника "Герань1/2" российского происхождения, были обнаружены в одном из трех мест, определенных как возможные районы падения.
- Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщал, что на территорию Румынии залетели три российских дрона.
- В НАТО на фоне найденных в Румынии фрагментов российского беспилотника заявили, что не располагают информацией о "преднамеренном нападении" на территорию НАТО.