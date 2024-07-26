Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Падение обломков «Шахедов» в Румынии: в МИД вызвали представителя РФ

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 26 июля 2024, 09:36
Падение обломков «Шахедов» в Румынии: в МИД вызвали представителя РФ
Фото: Getty Images

В Министерство иностранных дел Румынии вызвали временного поверенного в делах России из-за ударных БпЛА типа "Shahed", которые нарушили румынское воздушное пространство.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres

Детали: Представитель МИД выразил российскому дипломату решительный протест из-за падения на румынской территории обломков "Шахедов", а также осудил неоднократные атаки российских сил на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Реклама:

Румынская сторона также подчеркнула безответственность военных ударов, в том числе в непосредственной близости к границе Румынии, которые ставят под угрозу национальную безопасность.

Предыстория:

  • Накануне Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов". Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.
  • В румынском Минобороны позже подтвердили, что обломки, которые были идентифицированы как части беспилотника "Герань1/2" российского происхождения, были обнаружены в одном из трех мест, определенных как возможные районы падения.
  • Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщал, что на территорию Румынии залетели три российских дрона.
  • В НАТО на фоне найденных в Румынии фрагментов российского беспилотника заявили, что не располагают информацией о "преднамеренном нападении" на территорию НАТО.

Темы: РумынияШахедРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Олимпийские игры-2024: расписание выступлений украинских спортсменов 30 июля

Россияне штурмуют 10 населенных пунктов на Покровском направлении: за сутки 149 боестолкновений

Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов – СМИ

видеоВ Венесуэле вспыхнули протесты

Харлан выиграла для Украины первую медаль на Олимпийских играх в Париже

США выделяют Украине $200 млн военной помощи

Все новости...
Румыния
НАТО не видит "преднамеренного нападения" в падении "Шахеда" в Румынии
МИД Румынии подтвердил, что на территории страны найдены обломки "Шахедов"
СМИ: На румынском берегу Дуная нашли вероятные обломки "Шахеда"
Последние новости
12:13
ВМС ВСУ о подводных лодках врага в Черном море: учения, но опасность обстрелов не исключаем
11:51
УКФ отменил предварительный конкурс на должность исполнительного директора и начал новый
11:50
Уничтожили десятки единиц техники: Десантники под Курахово во второй раз масштабно разгромили россиян
11:34
ФутболСборная Украины — сборная Аргентины: анонс матча на Олимпийских играх-2024
11:28
Не открыл дверь в укрытие во время тревоги: охранник столичной поликлиники получил 4 года тюрьмы
11:05
Давала пощечины, чтобы ребенок не заснул: в Киеве няни-пенсионерке предъявили обвинение
10:53
Apple использует для тренировки ИИ чипы Google
10:42
Нацбанк укрепил курс гривны: сколько стоят доллар и евро
10:41
Появились бета-версии операционных систем Apple с функциями искусственного интеллекта
10:25
репортажВоля к победе. Как Харлан завоевывала первую олимпийскую медаль для Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: