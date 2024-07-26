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Пентагон знайшов додаткові $2 млрд на зброю для України через помилку в розрахунках

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 липня 2024, 09:55
Пентагон знайшов додаткові $2 млрд на зброю для України через помилку в розрахунках
Фото: Getty Images

У Пентагоні виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти додаткові $2 млрд на зброю для України. Пентагон зіткнувся з труднощами під час точної оцінки вартості військового обладнання, відправлених в Україну, через нечіткі визначення в бухгалтерському обліку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У 2023 році американське оборонне відомство заявило, що використовувало "відновлювальну вартість" замість "амортизованої вартості" для підрахунку мільярдів у матеріалах, відправлених до України, що спричинило помилку в розрахунках на 6,2 мільярда доларів, які пізніше використали на відправлення нової допомоги.

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З того часу було виявлено ще 2 мільярди доларів завищених витрат, поінформували у Пентагоні.

Як наслідок, в Україну може бути відправлено додатково озброєння на суму 2 мільярди доларів.

У Рахунковій палаті США заявили, що до невідповідностей  у звіті про вартість наданої допомоги призвели нечітке визначення вартості в законі про іноземну допомогу і відсутність конкретних вказівок щодо оцінки для адміністрації президента США.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Нагадаємо, 11 липня США підтвердили виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів.
  • Також США оголошували про виділення 2,2 мільярда доларів для замовлення ракет для Patriot і систем протиповітряної оборони NASAMS у виробників.

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Теми: СШАдопомога УкраїнівійнаУкраїна
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