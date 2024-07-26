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Пентагон нашел дополнительные $2 млрд на оружие для Украины из-за ошибки в расчетах

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 26 июля 2024, 09:55
Пентагон нашел дополнительные $2 млрд на оружие для Украины из-за ошибки в расчетах
Фото: Getty Images

В Пентагоне обнаружили ошибки в бухгалтерских расчетах, что позволило найти дополнительные $2 млрд на оружие для Украины. Пентагон столкнулся с трудностями во время точной оценки стоимости военного оборудования, отправленных в Украину, из-за нечетких определений в бухгалтерском учете.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В 2023 году американское оборонное ведомство заявило, что использовало "восстановительную стоимость" вместо "амортизированной стоимости" для подсчета миллиардов в материалах, отправленных в Украину, что повлекло ошибку в расчетах на 6,2 миллиарда долларов, которые позже использовали на отправку новой помощи.

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С тех пор было обнаружено еще 2 миллиарда долларов завышенных расходов, проинформировали в Пентагоне.

Как следствие, в Украину может быть отправлено дополнительно вооружение на сумму 2 миллиарда долларов.

В Счетной палате США заявили, что к несоответствиям в отчете о стоимости предоставленной помощи привели нечеткое определение стоимости в законе об иностранной помощи и отсутствие конкретных указаний по оценке для администрации президента США.

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Предыстория:

  • Напомним, 11 июля США подтвердили выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму 225 миллионов долларов.
  • Также США объявили о выделении 2,2 миллиарда долларов для заказа ракет для Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS у производителей.

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Темы: СШАпомощь УкраиневойнаУкраина
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