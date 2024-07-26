Припинення вогню означатиме, що 25% території під контролем РФ і агресор набирає сили – посол

Припинення вогню без виведення Росією своїх військ з окупованих територій дасть агресору "час, щоб зміцнити свої можливості і відновити напади на Україну", заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Джерело: Боднар в інтерв'ю Euronews

Пряма мова посла: "Багато країн запропонували ідею припинення вогню, але ніхто не замислюється над тим, що це означає. (Припинення вогню означало б, що – ред.) 25% української території залишаться під контролем Росії… (і це також означало би – ред.) виграш часу для Росії, щоб зміцнити свої можливості і відновити свої напади на Україну".

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Деталі: Боднар підкреслив, що вирішення проблеми російської окупації, яка триває в Україні вже більше двох років, лежить тільки через захист територіальної цілісності України в рамках міжнародного права.

"Будь-яка інша пропозиція не повинна братися до уваги, і саме тому ми її відхилили", – сказав посол.

Боднар пояснив, що українське бачення припинення війни єдине і незмінне: "Наші методи досягнення миру дуже прості: виведення російських військ і захист міжнародного права, а потім ми можемо почати говорити про інші можливості".

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Говорячи про заклик до припинення вогню, який озвучив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час його нещодавнього візиту до Києва, Боднар заявив, що пропозиція Орбана про припинення вогню не містить жодних деталей.

Він додав, що Україна, бажаючи приєднатися до НАТО, не має наміру провокувати Росію або створювати геополітичні зміни, мета лише – безпека і "тривалий мир".

"НАТО є єдиною інституцією, яка може задовольнити потреби безпеки сучасного світу, принаймні на папері", – сказав Боднар.

Він підкреслив: якщо Україна стане членом НАТО, то вона буде природним кордоном між іншими членами альянсу і Росією.