Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Прекращение огня будет означать, что 25% территории под контролем РФ и агрессор набирает силы – посол

Ирина БалачукПятница, 26 июля 2024, 09:57
Прекращение огня будет означать, что 25% территории под контролем РФ и агрессор набирает силы – посол
Посол Украины в Турции Василий Боднар. Фото из Facebook

Прекращение огня без вывода Россией своих войск с оккупированных территорий даст агрессору "время, чтобы укрепить свои возможности и возобновить нападения на Украину", заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Источник: Боднар в интервью Euronews

Прямая речь посла: "Многие страны предложили идею прекращения огня, но никто не задумывается над тем, что это означает. (Прекращение огня означало бы, что – ред.) 25% украинской территории останутся под контролем России... (и это также означало бы – ред.) выигрыш времени для России, чтобы укрепить свои возможности и возобновить свои нападения на Украину".

Реклама:

Детали: Боднар подчеркнул, что решение проблемы российской оккупации, которая продолжается в Украине уже более двух лет, лежит только через защиту территориальной целостности Украины в рамках международного права.

"Любое другое предложение не должно приниматься во внимание, и именно поэтому мы его отклонили", – сказал посол.

Боднар пояснил, что украинское видение прекращения войны едино и неизменно: "Наши методы достижения мира очень просты: вывод российских войск и защита международного права, а потом мы можем начать говорить о других возможностях".

ВИДЕО ДНЯ

Говоря о призыве к прекращению огня, который озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время его недавнего визита в Киев, Боднар заявил, что предложение Орбана о прекращении огня не содержит никаких деталей.

Он также добавил, что Украина, желая присоединиться к НАТО, не намерена провоцировать Россию или создавать геополитические изменения, цель только – безопасность и "длительный мир". 

"НАТО является единственной институцией, которая может удовлетворить потребности безопасности современного мира, по крайней мере на бумаге", – сказал Боднар.

Он подчеркнул: если Украина станет членом НАТО, то она будет естественным рубежом между другими членами альянса и Россией.

Темы: войнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Олимпийские игры-2024: расписание выступлений украинских спортсменов 30 июля

Россияне штурмуют 10 населенных пунктов на Покровском направлении: за сутки 149 боестолкновений

Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов – СМИ

видеоВ Венесуэле вспыхнули протесты

Харлан выиграла для Украины первую медаль на Олимпийских играх в Париже

США выделяют Украине $200 млн военной помощи

Все новости...
война
Хайпу нет места на войне
Крынки практически полностью уничтожены, но ВСУ продолжают боевые задачи рядом – "Таврия"
ЕС передал Украине первый транш в 1,5 млрд евро из прибыли активов РФ – фон дер Ляйен
Последние новости
12:13
ВМС ВСУ о подводных лодках врага в Черном море: учения, но опасность обстрелов не исключаем
11:51
УКФ отменил предварительный конкурс на должность исполнительного директора и начал новый
11:50
Уничтожили десятки единиц техники: Десантники под Курахово во второй раз масштабно разгромили россиян
11:34
ФутболСборная Украины — сборная Аргентины: анонс матча на Олимпийских играх-2024
11:28
Не открыл дверь в укрытие во время тревоги: охранник столичной поликлиники получил 4 года тюрьмы
11:05
Давала пощечины, чтобы ребенок не заснул: в Киеве няни-пенсионерке предъявили обвинение
10:53
Apple использует для тренировки ИИ чипы Google
10:42
Нацбанк укрепил курс гривны: сколько стоят доллар и евро
10:41
Появились бета-версии операционных систем Apple с функциями искусственного интеллекта
10:25
репортажВоля к победе. Как Харлан завоевывала первую олимпийскую медаль для Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: