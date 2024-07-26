Прекращение огня будет означать, что 25% территории под контролем РФ и агрессор набирает силы – посол
Прекращение огня без вывода Россией своих войск с оккупированных территорий даст агрессору "время, чтобы укрепить свои возможности и возобновить нападения на Украину", заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Источник: Боднар в интервью Euronews
Прямая речь посла: "Многие страны предложили идею прекращения огня, но никто не задумывается над тем, что это означает. (Прекращение огня означало бы, что – ред.) 25% украинской территории останутся под контролем России... (и это также означало бы – ред.) выигрыш времени для России, чтобы укрепить свои возможности и возобновить свои нападения на Украину".
Детали: Боднар подчеркнул, что решение проблемы российской оккупации, которая продолжается в Украине уже более двух лет, лежит только через защиту территориальной целостности Украины в рамках международного права.
"Любое другое предложение не должно приниматься во внимание, и именно поэтому мы его отклонили", – сказал посол.
Боднар пояснил, что украинское видение прекращения войны едино и неизменно: "Наши методы достижения мира очень просты: вывод российских войск и защита международного права, а потом мы можем начать говорить о других возможностях".
Говоря о призыве к прекращению огня, который озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время его недавнего визита в Киев, Боднар заявил, что предложение Орбана о прекращении огня не содержит никаких деталей.
Он также добавил, что Украина, желая присоединиться к НАТО, не намерена провоцировать Россию или создавать геополитические изменения, цель только – безопасность и "длительный мир".
"НАТО является единственной институцией, которая может удовлетворить потребности безопасности современного мира, по крайней мере на бумаге", – сказал Боднар.
Он подчеркнул: если Украина станет членом НАТО, то она будет естественным рубежом между другими членами альянса и Россией.