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Стефанчук натякнув, що Рада не розглядатиме демобілізацію

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 липня 2024, 10:58
Стефанчук натякнув, що Рада не розглядатиме демобілізацію
руслан Стефанчук, фото: Facebook

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, відповідаючи на питання, чи збирається парламент розглядати законопроєкт про демобілізацію, навів приклад Центральної ради, та наголосив, що демобілізацію не проводять під час війни.

Джерело: інтерв’ю Стефанчука в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Стефанчука: "Дивіться, з приводу демобілізації. Я не знаю таку країну, яка б під час війни проводила демобілізацію. Вірніше, я знаю таку країну – це Українська народна республіка 1919 року".

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Деталі: За його словами, тодішній тоді міністр оборони Микола Порш вніс до Центральної ради законопроєкт про демобілізацію, який був проголосований. "Будь ласка, у мене є потреба розповідати, що було далі, в 1919 році?" – задав риторичне питання голова ВРУ.

"Так от для мене дуже важливо було, щоб теперішня Верховна Рада не повторила помилки Центральної ради", - зазначив Стефанчук.

Що було раніше: У червні секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки з фракції "Голос" Роман Костенко у коментарі "Українській правді" заявив, що Генеральний штаб Збройних сил задоволений нинішніми темпами мобілізації. Якщо вони не зміняться до кінця літа, можна буде вносити до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію

Теми: Стефанчукдемобілізаціявійна
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