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Стефанчук намекнул, что Рада не будет рассматривать демобилизации

Станислав ПогориловПятница, 26 июля 2024, 10:58
Стефанчук намекнул, что Рада не будет рассматривать демобилизации
руслан Стефанчук, фото: Facebook

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос, собирается ли парламент рассматривать законопроект о демобилизации, привел пример Центральной рады, и отметил, что демобилизацию не проводят во время войны.

Источник: интервью Стефанчука в эфире национального телемарафона

Прямая речь Стефанчука: "Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года".

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Детали: По его словам, тогдашний тогда министр обороны Николай Порш внес в Центральную раду законопроект о демобилизации, который был проголосован. "Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?" - задал риторический вопрос председатель ВРУ.

"Так вот для меня очень важно было, чтобы нынешняя Верховная Рада не повторила ошибки Центральной рады", - отметил Стефанчук.

Что предшествовало: В июне секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из фракции "Голос" Роман Костенко в комментарии "Украинской правде" заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил доволен нынешними темпами мобилизации. Если они не изменятся до конца лета, можно будет вносить в Верховную Раду законопроект о демобилизации

Темы: Стефанчукдемобилизациявойна
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