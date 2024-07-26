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ЄС передав Україні перший транш у 1,5 млрд євро з прибутків активів РФ – фон дер Ляєн

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 липня 2024, 12:34
ЄС передав Україні перший транш у 1,5 млрд євро з прибутків активів РФ – фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про передачу Україні траншу у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів.

Джерело: фон дер Ляєн у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя".

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Деталі: За словами фон дер Ляєн, гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.

Оновлено. В окремій заяві пресслужба Єврокомісії уточнила, що гроші будуть спрямовані через Європейський фонд миру та фонд підтримки військового потенціалу України, а також на відновлення країни. 

Кошти Європейського фонду миру використовують як компенсації країнам ЄС за постачання військової допомоги Україні.

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У Єврокомісії нагадали, що в межах запроваджених проти РФ санкцій були заморожені активи Центрального банку Росії, що знаходяться на території ЄС, що призвело до накопичення прибутків.

За пропозиціями Єврокомісії та високого представника Жозепа Борреля Рада ЄС ухвалила пакет правових актів, що дозволяють використовувати ці прибутки від заморожених активів РФ на користь України.

Передісторія:

  • Євросоюз у червні погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Рішення схвалили попри опір Угорщини.
  • Топдипломат ЄС Жозеп Боррель говорив, що, окрім першого траншу в 1,4 мільярда євро, до кінця року буде скерований ще 1 мільярд євро на закупівлю зброї для України.

Теми: ЄСгрошіРосіявійна
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