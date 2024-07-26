ЕС передал Украине первый транш в 1,5 млрд евро из прибыли активов РФ – фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.

Источник: фон дер Ляйен в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни".

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Детали: По словам фон дер Ляйен, деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

Обновлено. В отдельном заявлении пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что деньги будут направлены через Европейский фонд мира и фонд поддержки военного потенциала Украины, а также на восстановление страны.

Средства Европейского фонда мира используются в качестве компенсации странам ЕС за поставку военной помощи Украине.

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В Еврокомиссии напомнили, что в рамках введенных против РФ санкций были заморожены активы Центрального банка России, находящиеся на территории ЕС, что привело к накоплению доходов.

По предложениям Еврокомиссии и высокого представителя Жозепа Борреля Совет ЕС принял пакет правовых актов, позволяющих использовать эти доходы от замороженных активов РФ в пользу Украины.

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