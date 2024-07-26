Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

ЕС передал Украине первый транш в 1,5 млрд евро из прибыли активов РФ – фон дер Ляйен

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПятница, 26 июля 2024, 12:34
ЕС передал Украине первый транш в 1,5 млрд евро из прибыли активов РФ – фон дер Ляйен
Фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.

Источник: фон дер Ляйен в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни".

Реклама:

Детали: По словам фон дер Ляйен, деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

Обновлено. В отдельном заявлении пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что деньги будут направлены через Европейский фонд мира и фонд поддержки военного потенциала Украины, а также на восстановление страны.

Средства Европейского фонда мира используются в качестве компенсации странам ЕС за поставку военной помощи Украине.

ВИДЕО ДНЯ

В Еврокомиссии напомнили, что в рамках введенных против РФ санкций были заморожены активы Центрального банка России, находящиеся на территории ЕС, что привело к накоплению доходов.

По предложениям Еврокомиссии и высокого представителя Жозепа Борреля Совет ЕС принял пакет правовых актов, позволяющих использовать эти доходы от замороженных активов РФ в пользу Украины.

Предыстория:

  • Евросоюз в июне согласовал использование части сверхприбылей от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Решение одобрили несмотря на сопротивление Венгрии.
  • Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что, кроме первого транша, до конца года будет направлен еще 1 миллиард евро на закупку оружия для Украины.

Темы: ЕСденьгиРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
ЕС
В ЕС ожидают, что рамочное соглашение о $50 млрд росактивов Украине заключат до октября
FT: ЕС не поддержал Венгрию и Словакию, которые призвали Украину возобновить транзит нефти "Лукойла"
СМИ: В ЕС обсуждают бессрочную заморозку активов РФ, чтобы обеспечить Украине кредит G7
Последние новости
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
Все новости...
Реклама:
Реклама: