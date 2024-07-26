ЕС передал Украине первый транш в 1,5 млрд евро из прибыли активов РФ – фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.
Источник: фон дер Ляйен в соцсети X, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни".
Детали: По словам фон дер Ляйен, деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.
Обновлено. В отдельном заявлении пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что деньги будут направлены через Европейский фонд мира и фонд поддержки военного потенциала Украины, а также на восстановление страны.
Средства Европейского фонда мира используются в качестве компенсации странам ЕС за поставку военной помощи Украине.
В Еврокомиссии напомнили, что в рамках введенных против РФ санкций были заморожены активы Центрального банка России, находящиеся на территории ЕС, что привело к накоплению доходов.
По предложениям Еврокомиссии и высокого представителя Жозепа Борреля Совет ЕС принял пакет правовых актов, позволяющих использовать эти доходы от замороженных активов РФ в пользу Украины.
Предыстория:
- Евросоюз в июне согласовал использование части сверхприбылей от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Решение одобрили несмотря на сопротивление Венгрии.
- Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что, кроме первого транша, до конца года будет направлен еще 1 миллиард евро на закупку оружия для Украины.