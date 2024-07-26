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Підтримай "Українську правду" на платформі Patreon

П'ятниця, 26 липня 2024, 13:40
Застопник головного редактора Української правди Євген Будерацький, головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва та керівник департаменту журналістських розслідувань Української правди Михайло Ткач

Редакція "Української правди" потребує підтримки від небайдужих читачів. Підтримати нашу роботу та задонатити ви зможете на платформі Patreon "Української правди". 

Упродовж всього часу та дотепер контент "Української правди" залишається повністю відкритим. Проте незалежна журналістика постійно потребує підтримки, щоб продовжувати безперебійно працювати далі. 

Завдяки внескам від читачів редакція продовжує проводити важливі розслідування а, також має змогу їздити у зону бойових дій та висвітлювати важливе з фронту та працювати над важливими темами в тилу.

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Щотижня на платформі Patreon ми публікуємо унікальні матеріали, а також фото- та відеоматеріали з лінії фронту та деокупованих міст. Крім того, наші постійні читачі мають змогу отримувати ексклюзивні фотографії-листівки з передової. 

Підтримайте УП на Patreon: patreon.com.

Також ви можете долучитися до Клубу УП, щоб користуватися додатковими перевагами: club.pravda.com.ua.

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