Поддержи "Украинскую правду" на платформе Patreon

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Пятница, 26 июля 2024, 13:40
Заместитель главного редактора Украинской правды Евгений Будерацкий, главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева и руководитель департамента журналистских расследований Украинской правды Михаил Ткач

Редакция "Украинской правды" нуждается в поддержке от неравнодушных читателей. Поддержать нашу работу и задонатить вы сможете на платформе Patreon "Украинской правды".

На протяжении всего времени и до сих пор контент "Украинской правды" остается полностью открытым. Однако независимая журналистика постоянно нуждается в поддержке, чтобы продолжать бесперебойно работать дальше.

Благодаря взносам от читателей редакция продолжает проводить важные расследования а, также имеет возможность ездить в зону боевых действий и освещать важное с фронта и работать над важными темами в тылу.

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Еженедельно на платформе Patreon мы публикуем уникальные материалы, а также фото- и видеоматериалы с линии фронта и деоккупированных городов. Кроме того, наши постоянные читатели могут получать эксклюзивные фотографии-открытки с передовой.

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