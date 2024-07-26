Поддержи "Украинскую правду" на платформе Patreon

Редакция "Украинской правды" нуждается в поддержке от неравнодушных читателей. Поддержать нашу работу и задонатить вы сможете на платформе Patreon "Украинской правды".

На протяжении всего времени и до сих пор контент "Украинской правды" остается полностью открытым. Однако независимая журналистика постоянно нуждается в поддержке, чтобы продолжать бесперебойно работать дальше.

Благодаря взносам от читателей редакция продолжает проводить важные расследования а, также имеет возможность ездить в зону боевых действий и освещать важное с фронта и работать над важными темами в тылу.

Реклама:

Еженедельно на платформе Patreon мы публикуем уникальные материалы, а также фото- и видеоматериалы с линии фронта и деоккупированных городов. Кроме того, наши постоянные читатели могут получать эксклюзивные фотографии-открытки с передовой.

Поддержите УП на Patreon: patreon.com

Также вы можете присоединиться к Клубу УП, чтобы пользоваться дополнительными преимуществами: club.pravda.com.ua

ВИДЕО ДНЯ

Или сделать быстрый донат - еще один удобный способ помочь редакции: pravda.com.ua









