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Британська розвідка розповіла, чому Росія скасувала парад флоту на святкування дня ВМФ РФ

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 26 липня 2024, 13:55
Британська розвідка розповіла, чому Росія скасувала парад флоту на святкування дня ВМФ РФ
Ілюстративне фото: Getty Images

У розвідці Великої Британії зазначили, що Росія скасувала парад флоту Військово-морських сил річки Нева тому, що не може гарантувати захист своїх військ.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на огляд британської Міноборони за 26 липня

Деталі: Британське відомство називає день ВМФ РФ "щорічною демонстрацією російської морської потужності".

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У розвідці нагадують, що головна подія цього свята відбувається в Санкт-Петербурзі вздовж річки Нева до військово-морської бази Кронштадт.

Цього року, однак, кронштадтський елемент параду, який мав відбутися 28 липня, був скасований з міркувань безпеки, додали у відомстві.

"Це не перший випадок скасування заходів з моменту вторгнення Росії в Україну. Однак це найгучніша подія, яку було скасовано, і вона підкреслює зростання тенденції того, що Росія не в змозі гарантувати захист своїх військ", – йдеться в огляді.

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Попередній огляд британська розвідка присвятила українському ударупо російському порому "Славянин" в порту "Кавказ".

Також британська розвідка поділилася своїми висновками щодо наслідків українського удару по російському складу боєприпасів у Воронезькій області 7 липня.

Теми: Велика БританіярозвідкафлотРосія
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