Британская разведка рассказала, почему Россия отменила парад флота на празднование дня ВМФ РФ

В разведке Великобритании отметили, что Россия отменила парад флота Военно-морских сил реки Нева потому, что не может гарантировать защиту своих войск.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор британского Минобороны за 26 июля

Детали: В разведке напоминают, что главное событие этого праздника происходит в Санкт-Петербурге вдоль реки Нева до военно-морской базы Кронштадт.

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В этом году, однако, кронштадтский элемент парада, который должен был состояться 28 июля, был отменен из соображений безопасности, добавили в ведомстве.

"Это не первый случай отмены мероприятий с момента вторжения России в Украину. Однако это самое громкое событие, которое было отменено, и оно подчеркивает рост тенденции того, что Россия не в состоянии гарантировать защиту своих войск", – говорится в обзоре.

Предыдущий обзор британская разведка посвятила украинскому ударупо российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ".

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Также британская разведка поделилась своими выводами относительно последствий украинского удара по российскому складу боеприпасов в Воронежской области 7 июля.