Харківська ОВА заперечила, що передавала фортифікації на баланс 125-ї бригади
Харківська обласна військова адміністрація заперечила, що передавала фортифікації з другої лінії оборони на баланс 125-ї бригади ТРО, про що йшлося в інтерв’ю УП з екскомбригом цієї бригади Артуром Горбенком. За словами Горбенка, вони були в неналежному стані.
Джерело: прессекретарка начальника Харківської ОВА Олена Шаповал у коментарі УП
Пряма мова Шаповал: "Це теоретично неможливо, бо ми передаємо (фортифікації – УП) не військовим, а громадам. Ми комунікуємо лише з ОТУ. Також ми не могли передавати (фортифікації – УП) 125-ій бригаді, бо вони не знаходилися на тій території, де ми будували фортифікаційні споруди".
Деталі: Шаповал для прикладу надала УП один з документів від ОВА до ОТУ "Харків", датований листопадом 2023-го року.
У ньому йдеться про те, що ОВА у 2023 році завершила будівництво 90 фортифікаційних споруд, на 58 фортифікаціях завершується встановлення загороджувальних пірамід, а також триває процес передачі цих споруд 19 громадам.
Нагадаємо:
- Колишній командир 125-ї бригади ТРО, генерал-лейтенант Артур Горбенко в інтерв’ю УП заявив, що наприкінці 2023-го року він відмовився брати на баланс фортифікації з другої лінії оборони, які будували цивільні компанії на замовлення ОВА. Причина – незадовільний стан.
- Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що ОВА відповідає лише за третю лінію оборони, яка розміщена ближче до Харкова. Її почали будувати лише 1 березня 2024 року.