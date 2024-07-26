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Харківська ОВА заперечила, що передавала фортифікації на баланс 125-ї бригади 

Ольга КириленкоП'ятниця, 26 липня 2024, 14:03
Харківська ОВА заперечила, що передавала фортифікації на баланс 125-ї бригади 
Встановлення фортифікацій на Харківщині 28 березня 2024 рік. Ілюстративне фото: Getty Images

Харківська обласна військова адміністрація заперечила, що передавала фортифікації з другої лінії оборони на баланс 125-ї бригади ТРО, про що йшлося в інтерв’ю УП з екскомбригом цієї бригади Артуром Горбенком. За словами Горбенка, вони були в неналежному стані.

Джерело: прессекретарка начальника Харківської ОВА Олена Шаповал у коментарі УП

Пряма мова Шаповал: "Це теоретично неможливо, бо ми передаємо (фортифікації – УП) не військовим, а громадам. Ми комунікуємо лише з ОТУ. Також ми не могли передавати (фортифікації – УП) 125-ій бригаді, бо вони не знаходилися на тій території, де ми будували фортифікаційні споруди".

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Деталі: Шаповал для прикладу надала УП один з документів від ОВА до ОТУ "Харків", датований листопадом 2023-го року.

У ньому йдеться про те, що ОВА у 2023 році завершила будівництво 90 фортифікаційних споруд, на 58 фортифікаціях завершується встановлення загороджувальних пірамід, а також триває процес передачі цих споруд 19 громадам.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Колишній командир 125-ї бригади ТРО, генерал-лейтенант Артур Горбенко в інтерв’ю УП заявив, що наприкінці 2023-го року він відмовився брати на баланс фортифікації з другої лінії оборони, які будували цивільні компанії на замовлення ОВА. Причина – незадовільний стан.
  • Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що ОВА відповідає лише за третю лінію оборони, яка розміщена ближче до Харкова. Її почали будувати лише 1 березня 2024 року.

Теми: Харківська областьФотрифікації
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