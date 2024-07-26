Харьковская ОВА отрицает, что передавала фортификации на баланс 125-й бригады

Харьковская областная военная администрация отрицает, что передавала фортификации со второй линии обороны на баланс 125-й бригады ТРО, о чем шла речь в интервью УП с экс-комбригом этой бригады Артуром Горбенко. По словам Горбенко, они были в ненадлежащем состоянии.

Источник: пресс-секретарь начальника Харьковской ОВА Елена Шаповал в комментарии УП

Прямая речь Шаповал: "Это теоретически невозможно, потому что мы передаем (фортификации - УП) не военным, а общинам. Мы коммуницируем только с ОТУ. Также мы не могли передавать (фортификации - УП) 125-й бригаде, потому что они не находились на той территории, где мы строили фортификационные сооружения".

Реклама:

Детали: Шаповал для примера предоставила УП один из документов от ОВА к ОТГ "Харьков", датированный ноябрем 2023-го года.

В нем говорится о том, что ОВА в 2023 году завершила строительство 90 фортификационных сооружений, на 58 фортификациях завершается установка заградительных пирамид, а также продолжается процесс передачи этих сооружений 19 общинам.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ