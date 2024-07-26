Харьковская ОВА отрицает, что передавала фортификации на баланс 125-й бригады
Харьковская областная военная администрация отрицает, что передавала фортификации со второй линии обороны на баланс 125-й бригады ТРО, о чем шла речь в интервью УП с экс-комбригом этой бригады Артуром Горбенко. По словам Горбенко, они были в ненадлежащем состоянии.
Источник: пресс-секретарь начальника Харьковской ОВА Елена Шаповал в комментарии УП
Прямая речь Шаповал: "Это теоретически невозможно, потому что мы передаем (фортификации - УП) не военным, а общинам. Мы коммуницируем только с ОТУ. Также мы не могли передавать (фортификации - УП) 125-й бригаде, потому что они не находились на той территории, где мы строили фортификационные сооружения".
Детали: Шаповал для примера предоставила УП один из документов от ОВА к ОТГ "Харьков", датированный ноябрем 2023-го года.
В нем говорится о том, что ОВА в 2023 году завершила строительство 90 фортификационных сооружений, на 58 фортификациях завершается установка заградительных пирамид, а также продолжается процесс передачи этих сооружений 19 общинам.
Напомним:
- Бывший командир 125-й бригады ТРО, генерал-лейтенант Артур Горбенко в интервью УП заявил, что в конце 2023-го года он отказался брать на баланс фортификации со второй линии обороны, которые строили гражданские компании по заказу ОВА. Причина - неудовлетворительное состояние.
- Ранее председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что ОВА отвечает только за третью линию обороны, которая размещена ближе к Харькову. Ее начали строить только 1 марта 2024 года.