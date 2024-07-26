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У Естонії кількість працевлаштованих українців зросла до майже 60%

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 26 липня 2024, 15:26
У Естонії кількість працевлаштованих українців зросла до майже 60%
Ілюстративне фото: Getty Images

За минулий рік кількість працевлаштованих українців з тимчасовим захистом в Естонії зросла до майже 60%. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням ERR

Деталі: За офіційними даними, на цей час в Естонії проживає трохи більше 33 400 громадян України з тимчасовим захистом. Від початку 2024 року такий статус оформили 3000 українців. 

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Серед цих 33 400 українців працездатного віку – близько 20 тисяч осіб. 

За даними за перший квартал 2024 року, з усіх українців з тимчасовим захистом в Естонії працювали 57%, що майже на десять процентних пунктів більше, ніж рік тому. 

Більшість українців, 39%, займаються низькокваліфікованою працею,16,8% – у сфері послуг і торгівлі. 

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У промисловості зайняті 24,8% працевлаштованих, ще 16,4% займаються адміністративною роботою. 

Середня заробітна плата працевлаштованих українців у першому кварталі року складала 1424 євро, тоді як для естонців це 1933 євро.

Не працюють близько 3100 українців. Вони складають 6,5% від усіх безробітних в Естонії. 

На українців, які отримують соціальні виплати, на державному рівні за перші три місяці року виплатили 7 млн євро. На рівні місцевих органів за перше півріччя на виплати українцям витратили 9 млн євро.

У Департаменті соціального страхування (SKA) кажуть, що кількість українців серед осіб, які отримають соціальні виплати на проживання, знизилася, проте не називають конкретні цифри. Серед усіх отримувачів виплат від місцевих органів влади українці з тимчасовим захистом складають менше половини. 

Нагадаємо, Німеччина, Польща та Чехія разом закликали Єврокомісію збільшити фінансову підтримку країн, у яких особливо велика частка українців з тимчасовим захистом відносно кількості населення. 

У Німеччині піднімали дискусію про певні санкції проти українців з тимчасовим захистом, які не йдуть працювати, проте в уряді відкинули радикальні заклики. 

Теми: ЕстоніяУкраїна
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