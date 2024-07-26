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В Эстонии количество трудоустроенных украинцев выросло до почти 60%

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 26 июля 2024, 15:26
В Эстонии количество трудоустроенных украинцев выросло до почти 60%
Иллюстративное фото: Getty Images

За прошлый год количество трудоустроенных украинцев с временной защитой в Эстонии выросло до почти 60%.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой ERR

Детали: По официальным данным, в настоящее время в Эстонии проживает чуть более 33 400 граждан Украины с временной защитой. С начала 2024 года такой статус оформили 3 тысячи украинцев.

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Среди этих 33 400 украинцев трудоспособного возраста – около 20 тысяч человек.

По данным за первый квартал 2024 года, из всех украинцев с временной защитой в Эстонии работали 57%, что почти на 10 процентных пунктов больше, чем год назад.

Большинство украинцев, 39%, занимаются низкоквалифицированным трудом,16,8% – в сфере услуг и торговли.

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В промышленности заняты 24,8% трудоустроенных, еще 16,4% занимаются административной работой.

Средняя заработная плата трудоустроенных украинцев в первом квартале года составляла 1424 евро, тогда как для эстонцев это 1933 евро.

Не работают около 3100 украинцев. Они составляют 6,5% от всех безработных в Эстонии.

На украинцев, получающих социальные выплаты, на государственном уровне за первые три месяца года выплатили 7 млн евро. На уровне местных органов за первое полугодие на выплаты украинцам потратили 9 млн евро.

В Департаменте социального страхования (SKA) говорят, что количество украинцев среди лиц, которые получат социальные выплаты на проживание, снизилось, однако не называют конкретные цифры. Среди всех получателей выплат от местных органов власти украинцы с временной защитой составляют менее половины.

Напомним, Германия, Польша и Чехия вместе призвали Еврокомиссию увеличить финансовую поддержку стран, в которых особенно большая доля украинцев с временной защитой относительно количества населения.

В Германии поднимали дискуссию об определенных санкциях против украинцев с временной защитой, которые не идут работать, однако в правительстве отвергли радикальные призывы.

Темы: ЭстонияУкраина
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