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Повітряні сили показали, як російські "Іскандери" б'ють по українських макетах

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 липня 2024, 16:29
Повітряні сили показали, як російські Іскандери б'ють по українських макетах
колаж - "Армія Inform"

Повітряні сили показали, як російські ракети нищать хибні цілі української протиповітряної оборони.

Джерело: ПС ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Хибні позиції ППО, стоянок літаків та іншої техніки Повітряних сил ефективно працюють. Ворог витрачає більше ресурсів, засобів розвідки, балістичних та крилатих ракет, ударних БпЛА, а ми – зберігаємо людей і техніку, та б’ємо у відповідь!".

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Деталі: Зазначається, що на відео з російських пабліків зафіксовано бойову роботу ворожих "Іскандерів" по українських макетах. Російська ж пропаганда подає влучання по хибних цілях як знищені українські засоби ППО, в тому числі ЗРК Patriot.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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