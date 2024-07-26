Повітряні сили показали, як російські "Іскандери" б'ють по українських макетах
Повітряні сили показали, як російські ракети нищать хибні цілі української протиповітряної оборони.
Джерело: ПС ЗСУ в Telegram
Дослівно: "Хибні позиції ППО, стоянок літаків та іншої техніки Повітряних сил ефективно працюють. Ворог витрачає більше ресурсів, засобів розвідки, балістичних та крилатих ракет, ударних БпЛА, а ми – зберігаємо людей і техніку, та б’ємо у відповідь!".
Деталі: Зазначається, що на відео з російських пабліків зафіксовано бойову роботу ворожих "Іскандерів" по українських макетах. Російська ж пропаганда подає влучання по хибних цілях як знищені українські засоби ППО, в тому числі ЗРК Patriot.
Повітряні сили ЗСУ поділились кадрами бойової роботи російських "Іскандерів" по українських макетах... pic.twitter.com/RwmmDQUA45— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 26, 2024