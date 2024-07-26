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Воздушные силы показали, как российские "Искандеры" бьют по украинским макетам

Валентина РоманенкоПятница, 26 июля 2024, 16:29
Воздушные силы показали, как российские Искандеры бьют по украинским макетам
коллаж - "Армія Inform"

Воздушные силы показали, как российские ракеты уничтожают ложные цели украинской противовоздушной обороны.

Источник: ВС ВСУ в Telegram

Дословно: "Ложные позиции ПВО, стоянок самолетов и другой техники Воздушных сил эффективно работают. Враг тратит больше ресурсов, средств разведки, баллистических и крылатых ракет, ударных БпЛА, а мы - сохраняем людей и технику, и бьем в ответ!".

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Детали: Отмечается, что на видео из российских пабликов зафиксирована боевая работа вражеских "Искандеров" по украинским макетам. Российская же пропаганда подает попадания по ложным целям как уничтоженные украинские средства ПВО, в том числе ЗРК Patriot.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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