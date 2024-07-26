У Харкові дерусифікували 3 станції метро та пів сотні вулиць
П'ятниця, 26 липня 2024, 16:52
Харківська ОВА перейменувала станції метрополітену "Проспект Гагаріна", "Героїв Праці" та "Завод імені Малишева", а також змінила назви 48 вулиць, бульварів і провулків у Харкові.
Джерело: розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в рамках реалізації закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", повідомляє Інтерфакс-Україна
Деталі: Станція "Проспект Гагаріна" отримала нову назву "Левада", "Героїв Праці" стала "Заводська", а "Завод імені Малишева" - "Салтівська".
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Відповідно до того ж розпорядження нові назви отримали ще 48 міських топонімів. Зокрема:
- вул. Лермонтовська стала вул. Майка Йогансена,
- вул. Чайковська - Михайля Семенка,
- вул. Шолохова - вул. Сергія Параджанова,
- вул. Красноградська - вул. Миколи Зерова,
- вул. Нікітіна - вул. Ігоря Малицького,
- вул. Толбухіна - вул. Володимира Пасічника,
- бульвар Грицевця тепер названо на честь Дмитра Антоновича,
- вул. Грицевця стала вул. 92-ї бригади,
- вул. Рибалка стала вул. Бригади Хартія,
- вул. Дружби Народів - вул. Соборності України,
- проспект Гагаріна - Аерокосмічним.