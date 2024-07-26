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У Харкові дерусифікували 3 станції метро та пів сотні вулиць

Євген КізіловП'ятниця, 26 липня 2024, 16:52
У Харкові дерусифікували 3 станції метро та пів сотні вулиць
Одна із станцій метро Харкова. фото: сайт Харківського метрополітену

Харківська ОВА перейменувала станції метрополітену "Проспект Гагаріна", "Героїв Праці" та "Завод імені Малишева", а також змінила назви 48 вулиць, бульварів і провулків у Харкові.

Джерело: розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в рамках реалізації закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", повідомляє Інтерфакс-Україна

Деталі: Станція "Проспект Гагаріна" отримала нову назву "Левада", "Героїв Праці" стала "Заводська", а "Завод імені Малишева" - "Салтівська".

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Відповідно до того ж розпорядження нові назви отримали ще 48 міських топонімів. Зокрема:

  • вул. Лермонтовська стала вул. Майка Йогансена,
  • вул. Чайковська - Михайля Семенка,
  • вул. Шолохова - вул. Сергія Параджанова,
  • вул. Красноградська - вул. Миколи Зерова,
  • вул. Нікітіна - вул. Ігоря Малицького,
  • вул. Толбухіна - вул. Володимира Пасічника,
  • бульвар Грицевця тепер названо на честь Дмитра Антоновича,
  • вул. Грицевця стала вул. 92-ї бригади,
  • вул. Рибалка стала вул. Бригади Хартія,
  • вул. Дружби Народів - вул. Соборності України,
  • проспект Гагаріна - Аерокосмічним.

Теми: Харківдерусифікація
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