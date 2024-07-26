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В Харькове дерусифицировали 3 станции метро и посотни улиц

Евгений КизиловПятница, 26 июля 2024, 16:52
В Харькове дерусифицировали 3 станции метро и посотни улиц
Одна из станций метро Харькова. фото: сайт Харьковского метрополитена

Харьковская ОВА переименовала станции метрополитена "Проспект Гагарина", "Героев Труда" и "Завод имени Малышева", а также изменила названия 48 улиц, бульваров и переулков в Харькове.

Источник: распоряжение начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в рамках реализации закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", сообщает Интерфакс-Украина

Детали: Станция "Проспект Гагарина" получила новое название "Левада", "Героев Труда" стала "Заводская", а "Завод имени Малышева" - "Салтовская".

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Согласно тому же распоряжению новые названия получили еще 48 городских топонимов. В частности:

  • ул. Лермонтовская стала ул. Майка Йогансена,
  • ул. Чайковская - Михаила Семенко,
  • ул. Шолохова - ул. Сергея Параджанова,
  • ул. Красноградская - ул. Николая Зерова,
  • ул. Никитина - ул. Игоря Малицкого,
  • ул. Толбухина - ул. Владимира Пасечника,
  • бульвар Грицевца теперь назван в честь Дмитрия Антоновича,
  • ул. Грицевца стала ул. 92-й бригады,
  • ул. Рыбака стала ул. Бригады Хартия,
  • ул. Дружбы Народов - ул. Соборности Украины,
  • проспект Гагарина - Аэрокосмическим.

Темы: Харьковдерусификация
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