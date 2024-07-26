В Харькове дерусифицировали 3 станции метро и посотни улиц

Харьковская ОВА переименовала станции метрополитена "Проспект Гагарина", "Героев Труда" и "Завод имени Малышева", а также изменила названия 48 улиц, бульваров и переулков в Харькове.

Источник: распоряжение начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в рамках реализации закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", сообщает Интерфакс-Украина

Детали: Станция "Проспект Гагарина" получила новое название "Левада", "Героев Труда" стала "Заводская", а "Завод имени Малышева" - "Салтовская".

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Согласно тому же распоряжению новые названия получили еще 48 городских топонимов. В частности: