Російське судно зайшло у територіальні води Фінляндії

Прикордонна служба Фінляндії розслідує несанкціонований захід російського судна в територіальні води країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фінське Міністерство оборони

Деталі: Відомство повідомило, що підозрює російське судно в територіальному порушенні морської акваторії Фінляндії у східній частині Фінської затоки в другій половині дня у п’ятницю, 26 липня.

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Дослівно: "Прикордонна служба розслідує цей інцидент і надасть подальшу інформацію в міру просування розслідування".

Що передувало: Останнього разу територіальне порушення зафіксували 10 червня, коли чотири російські літаки увійшли в повітряний простір Фінляндії.

Розслідування інциденту припинили через два тижні через відсутність складу злочину.