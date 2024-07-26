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Російське судно зайшло у територіальні води Фінляндії

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 липня 2024, 17:11
Російське судно зайшло у територіальні води Фінляндії
ілюстративне фото Unsplash

Прикордонна служба Фінляндії розслідує несанкціонований захід російського судна в територіальні води країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фінське Міністерство оборони

Деталі: Відомство повідомило, що підозрює російське судно в територіальному порушенні морської акваторії Фінляндії у східній частині Фінської затоки в другій половині дня у п’ятницю, 26 липня.

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Дослівно: "Прикордонна служба розслідує цей інцидент і надасть подальшу інформацію в міру просування розслідування".

Що передувало: Останнього разу територіальне порушення зафіксували 10 червня, коли чотири російські літаки увійшли в повітряний простір Фінляндії.

Розслідування інциденту припинили через два тижні через відсутність складу злочину.

Теми: РосіяФінляндія
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