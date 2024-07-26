Российское судно вторглось в территориальные воды Финляндии
Пятница, 26 июля 2024, 17:11
Пограничная служба Финляндии расследует несанкционированный заход российского судна в территориальные воды страны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на финское Министерство обороны
Детали: Ведомство сообщило, что подозревает российское судно в территориальном нарушении морской акватории Финляндии в восточной части Финского залива во второй половине дня в пятницу 26 июля.
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Дословно: "Пограничная служба расследует этот инцидент и предоставит дальнейшую информацию по мере продвижения расследования".