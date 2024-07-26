Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Российское судно вторглось в территориальные воды Финляндии

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПятница, 26 июля 2024, 17:11
Российское судно вторглось в территориальные воды Финляндии
иллюстративное фото Unsplash

Пограничная служба Финляндии расследует несанкционированный заход российского судна в территориальные воды страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на финское Министерство обороны

Детали: Ведомство сообщило, что подозревает российское судно в территориальном нарушении морской акватории Финляндии в восточной части Финского залива во второй половине дня в пятницу 26 июля.

Реклама:

Дословно: "Пограничная служба расследует этот инцидент и предоставит дальнейшую информацию по мере продвижения расследования".

Темы: РосcияФинляндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
Росcия
В России за коррупцию задержали бывшего заместителя Шойгу
Британская разведка рассказала, почему Россия отменила парад флота на празднование дня ВМФ РФ
ЕС передал Украине первый транш в 1,5 млрд евро из прибыли активов РФ – фон дер Ляйен
Последние новости
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
Все новости...
Реклама:
Реклама: