Российское судно вторглось в территориальные воды Финляндии

Пограничная служба Финляндии расследует несанкционированный заход российского судна в территориальные воды страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на финское Министерство обороны

Детали: Ведомство сообщило, что подозревает российское судно в территориальном нарушении морской акватории Финляндии в восточной части Финского залива во второй половине дня в пятницу 26 июля.

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Дословно: "Пограничная служба расследует этот инцидент и предоставит дальнейшую информацию по мере продвижения расследования".