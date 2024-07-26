Суд арештував підозрюваного у вбивстві Фаріон

Суд арештував на 2 місяці підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон 18-річного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави.

Джерело: трансляція засідання суду, пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: За клопотанням Львівської обласної прокуратури Галицький райсуд Львова взяв під варту 18-річного мешканця Дніпра, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон.

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Суддя Олег Юрків обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (до 22 вересня включно -ред.) без права внесення застави.

На такому запобіжному заході наполягали прокурори. За наслідками судового засідання клопотання задоволено у повному обсязі.

До початку засідання суду присутня там донька Ірини Фаріон Софія Особа допитувалася в підозрюваного, навіщо він убив її матір, однак фігурант лише відповів: "час покаже".

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Інтереси Зінченка в суді представляє адвокат Ігор Сулима, який раніше захищав проросійського блогера Ігоря Коцабу.

Сторона захисту просила для підозрюваного цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету стеження.