Армія РФ здійснила майже два десятки атак на Нікопольщину, постраждав чоловік

Російські війська 26 липня майже 20 разів атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждав 75-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Майже два десятки атак на Нікопольський район протягом дня. Населені пункти потерпали від ударів дронами-камікадзе та артилерією.

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Гучно було в Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах. Постраждав 75-річний чоловік. Госпіталізований у важкому стані".

фото - сергій лисак в телеграм

Деталі: Також, за словами місцевої влади, в районі пошкоджені 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, адмінбудівля, авто, газогони.