Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Армия РФ совершила почти два десятка атак на Никопольщину, пострадал мужчина

Татьяна ОлейникПятница, 26 июля 2024, 18:35
Армия РФ совершила почти два десятка атак на Никопольщину, пострадал мужчина
ФОТО - СЕРГЕЙ ЛИСОК В ТЕЛЕГРАМ

Российские войска 26 июля почти 20 раз атаковали Никопольский район на Днепропетровщине, пострадал 75-летний мужчина.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: Почти два десятка атак на Никопольский район в течение дня. Населенные пункты страдали от ударов дронами-камикадзе и артиллерией. 

Реклама:

Громко было в Никополе, Покровской, Марганецкой, Мировской, Красногригоревской громадах. Пострадал 75-летний мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии".

 
Фото - Сергей Лысак в телеграмм

Детали: Также, по словам местных властей, в районе повреждены 12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, админздание, авто, газопроводы.

 
Фото - Сергей Лысак в телеграмм

Темы: войнаНикополь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
война
Армия РФ сбросила взрывчатку на Киндейку в Херсонской области, пострадал мужчина
Эстонская разведка считает, что в 2025 году Россия еще будет иметь средства для войны в Украине
После жалобы "Пташки" на огромные потери в 59 бригаде обнаружили плохие решения руководства
Последние новости
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
Все новости...
Реклама:
Реклама: