Армия РФ совершила почти два десятка атак на Никопольщину, пострадал мужчина
Пятница, 26 июля 2024, 18:35
Российские войска 26 июля почти 20 раз атаковали Никопольский район на Днепропетровщине, пострадал 75-летний мужчина.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: Почти два десятка атак на Никопольский район в течение дня. Населенные пункты страдали от ударов дронами-камикадзе и артиллерией.
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Громко было в Никополе, Покровской, Марганецкой, Мировской, Красногригоревской громадах. Пострадал 75-летний мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии".
Детали: Также, по словам местных властей, в районе повреждены 12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, админздание, авто, газопроводы.