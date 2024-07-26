Армия РФ совершила почти два десятка атак на Никопольщину, пострадал мужчина

Российские войска 26 июля почти 20 раз атаковали Никопольский район на Днепропетровщине, пострадал 75-летний мужчина.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: Почти два десятка атак на Никопольский район в течение дня. Населенные пункты страдали от ударов дронами-камикадзе и артиллерией.

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Громко было в Никополе, Покровской, Марганецкой, Мировской, Красногригоревской громадах. Пострадал 75-летний мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии".

Фото - Сергей Лысак в телеграмм

Детали: Также, по словам местных властей, в районе повреждены 12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, админздание, авто, газопроводы.