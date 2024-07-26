Росія запускає по Україні безпілотники з фанери, щоб визначити, де стоїть ППО – ГУР

Росія почала використовувати у своїх атаках на Україну нові безпілотники з фанери та з камерами, щоб визначити розташування української протиповітряної оборони.

Джерело: представник Головного управління розвідки Андрій Черняк в коментарі Reuters

Деталі: За даними розвідки, деякі типи цих безпілотників мають камеру та українську SIM-карту для надсилання зображень росіянам. Виготовлені дрони з пінопласту та фанери.

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Пряма мова: "Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де знаходяться кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються ... отримати картинку, де розташовані всі наші засоби протиповітряної оборони".

Деталі: За словами Черняка, дрони не несуть вибухівки, літають групами та дуже схожі на "Шахеди". Коштують, імовірно, 10 000 доларів за один, що робить їх набагато дешевшими у виробництві, ніж ракети протиповітряної оборони.

Також ці безпілотники можуть літати на висоті 1 кілометр, де їх не дістають кулемети чи гвинтівки.