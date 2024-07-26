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Россия запускает по Украине беспилотники из фанеры, чтобы определить, где стоит ПВО – ГУР

Татьяна ОлейникПятница, 26 июля 2024, 20:02
Россия запускает по Украине беспилотники из фанеры, чтобы определить, где стоит ПВО – ГУР
Фото - 103 обр тро

Россия начала использовать в своих атаках на Украину новые беспилотники из фанеры и с камерами, чтобы определить расположение украинской противовоздушной обороны.

Источник: представитель Главного управления разведки Андрей Черняк в комментарии Reuters

Детали: По данным разведки, некоторые типы этих беспилотников имеют камеру и украинскую SIM-карту для отправки изображений россиянам. Изготовлены дроны из пенопласта и фанеры.

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Прямая речь: "Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где находятся пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются ... получить картинку, где расположены все наши средства противовоздушной обороны".

Детали: По словам Черняка, дроны не несут взрывчатки, летают группами и очень похожи на "Шахеды". Стоят, вероятно, 10 000 долларов за один, что делает их гораздо дешевле в производстве, чем ракеты противовоздушной обороны.

Также эти беспилотники могут летать на высоте 1 километр, где их не достают пулеметы или винтовки.

Темы: РосcиявойнабеспилотникиШахед
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