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Прем’єр Румунії про "Шахеди": Немає можливості збивати їх над Україною

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 липня 2024, 22:04
Прем’єр Румунії про Шахеди: Немає можливості збивати їх над Україною
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Фото: PSD Romania

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи падіння уламків російських безпілотників на румунську територію, пояснив, що його країна не має можливості збивати ці дрони над Україною.

Джерело: про це він сказав у п’ятницю, 26 липня, під час візиту до повіту Бузеу на південному сході Румунії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Румунського прем’єра попросили прокоментувати ситуацію з російськими безпілотниками, фрагменти яких знаходили на території Румунії останніми ночами.

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"Для того, щоб збити їх, ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я вважаю, що це ще не дозволено, я не чув про жодне рішення з цього питання", – пояснив він.

Чолаку сказав, що, за даними повітряної розвідки, російські дрони біля кордону з Румунією в районі Дунаю зазвичай збиває українська сторона.

"Досі для румунів немає жодної небезпеки у цьому районі", – впевнений голова румунського уряду, додавши, що після попередніх інцидентів були вжиті заходи безпеки та посилене патрулювання повітряного простору.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Румунія підіймала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів".

У румунському Міноборони пізніше підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як частини безпілотника "Герань1/2" російського походження, були виявлені в одному з трьох місць, визначених як можливі райони падіння.

Теми: РумуніяШахедвійна
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