Премьер Румынии о "Шахедах": Нет возможности сбивать их над Украиной

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя падение обломков российских беспилотников на румынскую территорию, пояснил, что его страна не имеет возможности сбивать эти дроны над Украиной.

Источник: Чолаку сказал в пятницу, 26 июля, во время визита в уезд Бузеу на юго-востоке Румынии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Румынского премьера попросили прокомментировать ситуацию с российскими беспилотниками, фрагменты которых находили на территории Румынии в последние ночи.

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"Для того, чтобы сбить их, мы должны открыть огонь по украинской территории, а я считаю, что это еще не разрешено, я не слышал ни об одном решении по этому вопросу", – пояснил он.

Чолаку сказал, что, по данным воздушной разведки, российские дроны у границы с Румынией в районе Дуная обычно сбивает украинская сторона.

"До сих пор для румын нет никакой опасности в этом районе", – уверен глава румынского правительства, добавив, что после предыдущих инцидентов были приняты меры безопасности и усиленное патрулирование воздушного пространства.

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Ранее Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов".

В румынском Минобороны позже подтвердили, что обломки, которые были идентифицированы как части беспилотника "Герань1/2" российского происхождения, были обнаружены в одном из трех мест, определенных как возможные районы падения.