Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку, але платить високу ціну

За минулу добу на фронті відбулось 107 зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку – 30 російських штурмів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 26 липня

Дослівно: "Від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень. Противник завдав 46 авіаційних ударів (зокрема, застосовано 65 КАБ) та 466 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3163 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах з артилерії та інших типів озброєння.

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На Харківському напрямку російські окупанти дев’ять разів намагались штурмувати оборонні рубежі в районах Вовчанська, Глибокого та Слобожанського. Ситуація під контролем наших військ. Ще триває один бій біля міста Вовчанськ.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Успішно відбито чотири штурмових дії поблизу населених пунктів Табаївка та Стельмахівка. Неподалік цих же населених пунктів два боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку російські війська вчинили 10 атакувальних спроб поблизу Новоєгорівки, Новосергіївки, Невського та Тернів. Продовжується бій у районі Невського. Ситуація контрольована.

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На Сіверському напрямку агресор провів три штурмових дії неподалік Верхньокам’янського. Усі намагання ворога просунутись були безуспішними".

Деталі: На Краматорському напрямку українські війська зупинили шість атак противника поблизу Часового Яру і Григорівки. Два боєзіткнення ще не закінчені.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися 11 разів вклинитися в наші оборонні рубежі.

Найбільш інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку. Тут від початку доби відбувалося 30 штурмів з боку росіян, майже половина з них продовжуються біля населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Новоселівка Перша і Яснобродівка.

Дослівно: "Окупанти за спроби просуватися на Покровському напрямку платять високу ціну. Втрати противника з початку доби тут становлять 187 осіб вбитими та пораненими. Знищено три танки, гармату, дві бронемашини, 14 одиниць автомобільної техніки та два мотоцикли. Серед пошкодженої техніки ворога - САУ 2С1, дві бойових броньованих машини та вісім автомобілів".

Деталі: На Курахівському напрямку загарбники намагалися 14 разів просунутися в районах населених пунктів Нетайлове, Костянтинівка, Красногорівка та Парасковіївка, триває три боєзіткнення поблизу Красногорівки.

На Времівському напрямку загарбники розпочали дев’ять атак в районах Водяного і Урожайного. Сім з них ще тривають. Ворог концентрує зусилля у бік Старомлинівки.

На Оріхівському напрямку зазнали невдачі п’ять атак противника біля Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки.

Що передувало:

Президент Володимир Зеленський 26 липня повідомив, що складніше за все українським військовим на Покровському напрямку в Донецькій області і саме тут необхідно посилити наші позиції.