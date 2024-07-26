Зеленський назвав найважчий напрямок на фронті та доручив його посилити

Президент Володимир Зеленський повідомив, що складніше за все українським військовим на Покровському напрямку в Донецькій області і саме тут необхідно посилити наші позиції.

Джерело: Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "З військовим командуванням ми детально розбираємо ситуацію на складних напрямках, передусім це Покровський напрямок на Донеччині. Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак. Двічі сьогодні були доповіді Головкома Сирського. Має бути зроблене й буде зроблене все, щоб посилити наші позиції, нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат".

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Деталі: За словами президента, у п'ятницю він провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим. Поговорив із ним про нові оборонні пакети для України, які готуються у співробітництві із західними партнерами.

Також у своєму зверненні Зеленський відзначив українських воїнів, які завдають ударів по російських базах і логістиці на окупованій території.