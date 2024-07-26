Генштаб: Враг интенсивно атакует на Покровском направлении, но платит высокую цену

За минувшие сутки на фронте состоялось 107 столкновений, горячее всего на Покровском направлении - 30 российских штурмов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 26 июля

Дословно: "С начала суток произошло 107 боевых столкновений. Противник нанес 46 авиационных ударов (в частности, применено 65 КАБ) и 466 ударов дронами-камикадзе, совершил 3163 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах из артиллерии и других типов вооружения.

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На Харьковском направлении российские оккупанты девять раз пытались штурмовать оборонительные рубежи в районах Волчанска, Глубокого и Слобожанского. Ситуация под контролем наших войск. Еще продолжается один бой возле города Волчанск.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Успешно отражены четыре штурмовых действия вблизи населенных пунктов Табаевка и Стельмаховка. Неподалеку этих же населенных пунктов два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские войска совершили 10 атакующих попыток вблизи Новоегоровки, Новосергиевки, Невского и Тернов. Продолжается бой в районе Невского. Ситуация контролируемая.

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На Северском направлении агрессор провел три штурмовых действия неподалеку Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться были безуспешными".

Детали: На Краматорском направлении украинские войска остановили шесть атак противника вблизи Часового Яра и Григорьевки. Два боестолкновения еще не закончены.

На Торецком направлении россияне пытались 11 раз вклиниться в наши оборонительные рубежи.

Наиболее интенсивно атакует враг на Покровском направлении. Здесь с начала суток происходило 30 штурмов со стороны россиян, почти половина из них продолжаются возле населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая и Яснобродовка.

Дословно: "Оккупанты за попытки продвигаться на Покровском направлении платят высокую цену. Потери противника с начала суток здесь составляют 187 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, пушка, две бронемашины, 14 единиц автомобильной техники и два мотоцикла. Среди поврежденной техники врага - САУ 2С1, две боевых бронированных машины и восемь автомобилей".

Детали: На Кураховском направлении захватчики пытались 14 раз продвинуться в районах населенных пунктов Нетайлово, Константиновка, Красногоровка и Парасковеевка, продолжается три боестолкновения вблизи Красногоровки.

На Времовском направлении захватчики начали девять атак в районах Водяного и Урожайного. Семь из них еще продолжаются. Враг концентрирует усилия в сторону Старомлиновки.

На Ореховском направлении потерпели неудачу пять атак противника возле Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки.

Что предшествовало:

Президент Владимир Зеленский 26 июля сообщил, что сложнее всего украинским военным на Покровском направлении в Донецкой области и именно здесь необходимо усилить наши позиции.