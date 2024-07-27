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Влада Росії заявила про масовану атаку БпЛА на Брянську область

Ольга Глущенко Субота, 27 липня 2024, 01:02
Влада Росії заявила про масовану атаку БпЛА на Брянську область
БЕЗПІЛОТНИК, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

Міноборони Росії та губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявили про масовану атаку нібито українських БпЛА.

Джерело: Богомаз у telegram, МО РФ

Деталі: За словами Богомаза, масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів Брянської області.

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Пряма мова Богомаза: "Протягом години підрозділами Міністерства оборони РФ знищено ще дванадцять безпілотних літальних апаратів літакового типу".

Деталі: Перед цим Богомаз повідомляв про нібито два збитих безпілотники над Брянською областю.

Разом з тим російський губернатор заявив, що внаслідок атаки "постраждалих і руйнувань немає", при цьому додавши, що "екстрені та оперативні служби працюють на місцях".

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У той же час Міноборони РФ заявило про атаку 21 нібито українського дрона на Брянську область.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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