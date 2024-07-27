Влада Росії заявила про масовану атаку БпЛА на Брянську область

Міноборони Росії та губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявили про масовану атаку нібито українських БпЛА.

Джерело: Богомаз у telegram, МО РФ

Деталі: За словами Богомаза, масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів Брянської області.

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Пряма мова Богомаза: "Протягом години підрозділами Міністерства оборони РФ знищено ще дванадцять безпілотних літальних апаратів літакового типу".

Деталі: Перед цим Богомаз повідомляв про нібито два збитих безпілотники над Брянською областю.

Разом з тим російський губернатор заявив, що внаслідок атаки "постраждалих і руйнувань немає", при цьому додавши, що "екстрені та оперативні служби працюють на місцях".

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У той же час Міноборони РФ заявило про атаку 21 нібито українського дрона на Брянську область.