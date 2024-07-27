Власти России заявили о массированной атаке БпЛА на Брянскую область

Минобороны России и губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявили о массированной атаке якобы украинских БпЛА.

Источник: Богомаз в telegram, МО РФ

Детали: По словам Богомаза, массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов Брянской области.

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Прямая речь Богомаза: "В течение часа подразделениями Министерства обороны РФ уничтожено еще двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Детали: Перед этим Богомаз сообщал о якобы двух сбитых беспилотниках над Брянской областью.

Вместе с тем российский губернатор заявил, что в результате атаки "пострадавших и разрушений нет", при этом добавив, что "экстренные и оперативные службы работают на местах".

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В то же время Минобороны РФ заявило об атаке 21 якобы украинского дрона на Брянскую область.