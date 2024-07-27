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Міністр оборони РФ попередив Пентагон про "таємну операцію" України проти Росії – NYT

Ольга Глущенко Субота, 27 липня 2024, 03:04
Міністр оборони РФ попередив Пентагон про таємну операцію України проти Росії – NYT
Ллойд Остін, фото: Getty Images

За даними The New York Times, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов на початку цього місяця зателефонував очільнику Пентагона Ллойду Остіну, аби повідомити про українську "таємну операцію" проти Росії.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що Остін отримав "незвичне прохання" від Бєлоусова про бажання поговорити телефоном.

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За словами поінформованих американських чиновників, 12 липня Бєлоусов телефонував, щоб передати попередження: росіяни виявили українську таємну операцію проти Росії, яка, на їхню думку, проводилася з дозволу американців. Чи знав Пентагон про цю змову, запитав пан Бєлоусов у пана Остіна, і про те, що вона може призвести до загострення напруженості між Москвою і Вашингтоном?

NYT пише, що представники Пентагону були здивовані цим твердженням і не знали про подібну операцію.

Дослівно NYT: "Але що б не сказав Бєлоусов, всі три посадовці (Пентагона – ред.) сказали, що це було сприйнято досить серйозно, що американці зв'язалися з українцями і сказали, по суті, якщо ви думаєте про те, щоб зробити щось подібне, не робіть цього".

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"Незважаючи на глибоку залежність України від США у військовій, розвідувальній та дипломатичній підтримці, українські посадовці не завжди є прозорими зі своїми американськими колегами щодо своїх військових операцій, особливо тих, що спрямовані проти російських об'єктів у тилу ворога.

Ці операції розчарували американських посадовців, які вважають, що вони не тільки не покращили позицію України на полі бою, але й ризикують відштовхнути європейських союзників та розширити війну".

Деталі: Видання вказує на те, що за останні два роки до операцій, що викликали занепокоєння США, належали удар по російській авіабазі на західному узбережжі Криму, вибух вантажівки, що зруйнував частину мосту через Керченську протоку і удари безпілотників у глибині території Росії.

У публікації зазначають, що українські офіційні особи відмовилися коментувати це питання. Кремль також відмовився від коментарів, а МО Росії не відповіло на запит про коментар.

Теми: РосіяСШАУкраїнавійна
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