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Министр обороны РФ предупредил Пентагон о "тайной операции" Украины против России – NYT

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 июля 2024, 03:04
Министр обороны РФ предупредил Пентагон о тайной операции Украины против России – NYT
Ллойд Остин, фото: Getty Images

По данным The New York Times, министр обороны РФ Андрей Белоусов в начале этого месяца позвонил главе Пентагона Ллойду Остину, чтобы сообщить об украинской "тайной операции" против России.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что Остин получил "необычную просьбу" от Белоусова о желании поговорить по телефону.

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По словам информированных американских чиновников, 12 июля Белоусов звонил, чтобы передать предупреждение: россияне обнаружили украинскую тайную операцию против России, которая, по их мнению, проводилась с разрешения американцев. Знал ли Пентагон об этом заговоре, спросил господин Белоусов у господина Остина, и о том, что он может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном?

NYT пишет, что представители Пентагона были удивлены этим утверждением и не знали о подобной операции.

Дословно NYT: "Но что бы ни сказал Белоусов, все три должностных лица (Пентагона - ред.) сказали, что это было воспринято достаточно серьезно, что американцы связались с украинцами и сказали, по сути, если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого".

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"Несмотря на глубокую зависимость Украины от США в военной, разведывательной и дипломатической поддержке, украинские чиновники не всегда прозрачны со своими американскими коллегами относительно своих военных операций, особенно тех, которые направлены против российских объектов в тылу врага.

Эти операции разочаровали американских чиновников, которые считают, что они не только не улучшили позицию Украины на поле боя, но и рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить войну".

Детали: Издание указывает на то, что за последние два года к операциям, вызвавшим беспокойство США, принадлежали удар по российской авиабазе на западном побережье Крыма, взрыв грузовика, который разрушил часть моста через Керченский пролив и удары беспилотников в глубине территории России.

В публикации отмечается, что украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос. Кремль также отказался от комментариев, а МО России не ответило на запрос о комментарии.

Темы: РосcияСШАУкраинавойна
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