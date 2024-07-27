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Окупанти тиснуть на всьому фронті, щоб не дати Україні перехопити ініціативу – ISW

Ольга Глущенко Субота, 27 липня 2024, 05:00
Окупанти тиснуть на всьому фронті, щоб не дати Україні перехопити ініціативу – ISW
українські захисники, ілюстративне фото Генштабу

Аналізуючи зміну завдання центрального угруповання військ РФ у Донецькій області, експерти вказують на те, що росіяни намагаються тиснути на всьому фронті, щоб не допустити перехоплення Україною ініціативи на полі бою.

Джерело: ISW

Дослівно: "Російське військове командування наразі намагається підтримувати постійний наступальний тиск на всьому фронті, щоб не допустити переходу ініціативи на полі бою до України, і завдання центральному угрупованню військ РФ подрібнювати наступальні операції на довшому фронті більше відповідає цим зусиллям, ніж завдання угруповання досягти тактично значущих успіхів за рахунок відносно швидкого маневру".

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"Нещодавно російські військові розширили зону відповідальності центрального угруповання російських військ у Донецькій області, що свідчить про те, що військове командування РФ відмовилося від попереднього завдання угруповання, яке полягало в тому, щоб діяти виключно як оперативно-маневрена сила на Авдіївському напрямку".

Деталі: Натомість, на думку аналітиків, російське військове командування може поставити перед центральним угрупованням військ РФ завдання контролювати основні наступальні зусилля Росії в Донецькій області.

Експерти зазначають: розширення зони відповідальності центрального угруповання військ вказує на те, що російське військове командування може вважати, що швидкі тактичні успіхи в районі Авдіївки є малоймовірними.

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Незрозуміло, чи ґрунтується ця можлива оцінка на ослабленні українських матеріально-технічних і людських ресурсів, чи на оцінці неспроможності російського центрального угруповання військ виконати поставлені завдання.

Зона відповідальності, що простягається з південного заходу від Донецька до Торецька, відволікатиме наявні російські сили і засоби від зусиль, спрямованих на тактично значуще просування на північний захід і захід від Авдіївки.

Центральному угрупованню військ, ймовірно, бракує резервів, необхідних для інтенсифікації операцій у районі Авдіївки до рівня, який би дозволив досягти відносно швидких успіхів при збереженні наступального тиску на Торецькому і Донецькому напрямках.

Ключові висновки ISW за 26 липня:

  • Російські військові нещодавно розширили зону відповідальності Центрального угруповання російських військ у Донецькій області, що свідчить про те, що військове командування РФ депріоритизувало попереднє завдання угруповання, яке полягало в тому, щоб діяти виключно як оперативна маневрена сила на Авдіївському напрямку. Натомість російське військове командування може поставити перед Центральним угрупованням військ завдання контролювати основні наступальні зусилля Росії в Донецькій області.
  • Розширення зони відповідальності Центрального угруповання військ РФ вказує на те, що російське військове командування може оцінити, що швидкі тактичні успіхи в районі Авдіївки є малоймовірними.
  • Як повідомляється, в ніч з 25 на 26 липня українські війська завдали удару по авіабазі "Саки" в окупованому Криму з РСЗВ.
  • ФСБ РФ заарештувала колишнього заступника міністра оборони Росії генерала армії Дмитра Булгакова за звинуваченням у корупції 26 липня – наразі це останній крок у цілеспрямованій кампанії Кремля з усунення вищих посадових осіб російського оборонного відомства, що триває з квітня 2024 року.
  • ЄС перерахував Україні перший транш коштів, отриманих від заморожених російських активів.
  • Кремль продовжує активізувати зусилля з контролю за діяльністю росіян в Інтернеті та впровадження самоцензури в Росії.
  • Як повідомляється, російські силовики затримали кількох невідомих, які погрожували підірвати житловий будинок у Республіці Дагестан 25 липня.
  • Нещодавно російські війська незначно просунулися вперед поблизу Сватового, Авдіївки та Донецька.

Теми: ISWвійна
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