Окупанти тиснуть на всьому фронті, щоб не дати Україні перехопити ініціативу – ISW

Аналізуючи зміну завдання центрального угруповання військ РФ у Донецькій області, експерти вказують на те, що росіяни намагаються тиснути на всьому фронті, щоб не допустити перехоплення Україною ініціативи на полі бою.

Джерело: ISW

Дослівно: "Російське військове командування наразі намагається підтримувати постійний наступальний тиск на всьому фронті, щоб не допустити переходу ініціативи на полі бою до України, і завдання центральному угрупованню військ РФ подрібнювати наступальні операції на довшому фронті більше відповідає цим зусиллям, ніж завдання угруповання досягти тактично значущих успіхів за рахунок відносно швидкого маневру".

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"Нещодавно російські військові розширили зону відповідальності центрального угруповання російських військ у Донецькій області, що свідчить про те, що військове командування РФ відмовилося від попереднього завдання угруповання, яке полягало в тому, щоб діяти виключно як оперативно-маневрена сила на Авдіївському напрямку".

Деталі: Натомість, на думку аналітиків, російське військове командування може поставити перед центральним угрупованням військ РФ завдання контролювати основні наступальні зусилля Росії в Донецькій області.

Експерти зазначають: розширення зони відповідальності центрального угруповання військ вказує на те, що російське військове командування може вважати, що швидкі тактичні успіхи в районі Авдіївки є малоймовірними.

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Незрозуміло, чи ґрунтується ця можлива оцінка на ослабленні українських матеріально-технічних і людських ресурсів, чи на оцінці неспроможності російського центрального угруповання військ виконати поставлені завдання.

Зона відповідальності, що простягається з південного заходу від Донецька до Торецька, відволікатиме наявні російські сили і засоби від зусиль, спрямованих на тактично значуще просування на північний захід і захід від Авдіївки.

Центральному угрупованню військ, ймовірно, бракує резервів, необхідних для інтенсифікації операцій у районі Авдіївки до рівня, який би дозволив досягти відносно швидких успіхів при збереженні наступального тиску на Торецькому і Донецькому напрямках.

Ключові висновки ISW за 26 липня: