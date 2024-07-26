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У Генштабі підтвердили удар по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму

Анастасія ПроцП'ятниця, 26 липня 2024, 13:00
У Генштабі підтвердили удар по аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму
Знімок Planet Labs за 10 серпня 2022 року

Збройні сили України в ніч на 26 липня завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму, який росіяни використовували для авіаударів по українській території.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вночі підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму".

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Деталі: Повідомляється, що це один з оперативних аеродромів, які росіяни використовують для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території. Наразі інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Також в Генштабі зазначають, що летовище прикривали "сучасні" російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт РФ.

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Теми: ГенштабаеродромКрим
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