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Ворог атакував шість громад Сумщини, на одну з них скинув 17 мін

Ольга Глущенко Субота, 27 липня 2024, 05:56
Ворог атакував шість громад Сумщини, на одну з них скинув 17 мін
наслідки ворожих обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 16 обстрілів шести громад Сумської області, на одну з них скинули 17 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 69 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська та Шалигинська громади".

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Деталі: Есманьську громаду з території РФ ворог атакував FPV-дронами, 9 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни били з артилерії та мінометів, 27 вибухів.

По Білопільській громаді вдарили з артилерії, 6 вибухів.

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В Юнаківській громаді зафіксували скидання вибухового пристрою типу ВОГ з ворожого БпЛА, пуск з літака 5 НАР, обстріл з використанням FPV-дронів. Загалом – 8 вибухів.

На територію Великописарівської громади ворог скинув 17 мін.

По Шалигинській громаді був обстріл з мінометів, 3 вибухи.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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