Враг атаковал шесть громад Сумщины, на одну из них сбросил 17 мин
В течение прошлого дня россияне совершили 16 обстрелов шести общин Сумской области, на одну из них сбросили 17 мин.
Источник: военная администрация Сумской области
Дословно: "Зафиксировано 69 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская и Шалыгинская громады".
Детали: Эсманьскую громаду с территории РФ враг атаковал FPV-дронами, 9 взрывов.
По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии и минометов, 27 взрывов.
По Белопольской громаде ударили из артиллерии, 6 взрывов.
В Юнаковской громаде зафиксировали сброс взрывного устройства типа ВОГ с вражеского БпЛА, пуск с самолета 5 НАР, обстрел с использованием FPV-дронов. В общем – 8 взрывов.
На территорию Великописаревской громады враг сбросил 17 мин.
По Шалыгинской громаде был обстрел из минометов, 3 взрыва.