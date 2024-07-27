Враг атаковал шесть громад Сумщины, на одну из них сбросил 17 мин

В течение прошлого дня россияне совершили 16 обстрелов шести общин Сумской области, на одну из них сбросили 17 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 69 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская и Шалыгинская громады".

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Детали: Эсманьскую громаду с территории РФ враг атаковал FPV-дронами, 9 взрывов.

По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии и минометов, 27 взрывов.

По Белопольской громаде ударили из артиллерии, 6 взрывов.

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В Юнаковской громаде зафиксировали сброс взрывного устройства типа ВОГ с вражеского БпЛА, пуск с самолета 5 НАР, обстрел с использованием FPV-дронов. В общем – 8 взрывов.

На территорию Великописаревской громады враг сбросил 17 мин.

По Шалыгинской громаде был обстрел из минометов, 3 взрыва.