Сухопутні війська відзвітували про майже 8 тисяч знищених ворожих БпЛа за тиждень

Підрозділи радіоелектронної боротьби Сухопутних військ Збройних військ України з 18 по 24 липня подавили і знищили 7916 ворожих БпЛА.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у facebook

Пряма мова: "Подавлено 4313 БпЛа типу крило та 3603 fpv-дронів".

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Деталі: Також, за словами Павлюка, за цей же період підрозділ РЕБ/РЕР Сухопутних військ виявили 43 ворожі станції РЕБ.