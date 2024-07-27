Сухопутные войска отчитались о почти 8 тысячах уничтоженных вражеских БпЛа за неделю

Подразделения радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск Вооруженных войск Украины с 18 по 24 июля подавили и уничтожили 7916 вражеских БпЛА.

Источник: командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в facebook

Прямая речь: "Подавлено 4313 БпЛА типа крыло и 3603 fpv-дронов".

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Детали: Также, по словам Павлюка, за этот же период подразделение РЭБ/РЭР Сухопутных войск обнаружили 43 вражеские станции РЭБ.