Сухопутные войска отчитались о почти 8 тысячах уничтоженных вражеских БпЛа за неделю
Суббота, 27 июля 2024, 07:00
Подразделения радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск Вооруженных войск Украины с 18 по 24 июля подавили и уничтожили 7916 вражеских БпЛА.
Источник: командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в facebook
Прямая речь: "Подавлено 4313 БпЛА типа крыло и 3603 fpv-дронов".
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Детали: Также, по словам Павлюка, за этот же период подразделение РЭБ/РЭР Сухопутных войск обнаружили 43 вражеские станции РЭБ.