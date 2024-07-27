Росія втратила ще 1210 військових і 11 танків
Субота, 27 липня 2024, 07:42
За минулу добу росіяни у війні проти України втратили ще 1210 військових, 11 танків і 45 артсистем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 573510 (+1210) осіб,
- танків ‒ 8331 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16074 (+24) од,
- артилерійських систем – 15885 (+45) од,
- РСЗВ – 1125 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 905 (+1) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12736 (+53) од,
- крилатих ракет ‒ 2403 (+1) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21500 (+86) од,
- спеціальної технікаи ‒ 2671 (+3) од.