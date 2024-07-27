Росія втратила ще 1210 військових і 11 танків

За минулу добу росіяни у війні проти України втратили ще 1210 військових, 11 танків і 45 артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали:

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