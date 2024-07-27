Россия потеряла еще 1210 военных и 11 танков

За минувшие сутки россияне в войне против Украины потеряли еще 1210 военных, 11 танков и 45 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составили:

Реклама: