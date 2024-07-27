Россия потеряла еще 1210 военных и 11 танков
Суббота, 27 июля 2024, 07:42
За минувшие сутки россияне в войне против Украины потеряли еще 1210 военных, 11 танков и 45 артсистем.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 573510 (+1210) чел,
- танков – 8331 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 16074 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 15885 (+45) ед,
- РСЗО – 1125 (+0) ед,
- средств ПВО – 905 (+1) ед,
- самолетов – 363 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 12736 (+53) ед,
- крылатых ракет – 2403 (+1) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 21500 (+86) ед,
- специальной техники – 2671 (+3) ед.