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Россия потеряла еще 1210 военных и 11 танков

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 июля 2024, 07:42
Россия потеряла еще 1210 военных и 11 танков
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки россияне в войне против Украины потеряли еще 1210 военных, 11 танков и 45 артсистем.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 573510 (+1210) чел,
  • танков – 8331 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 16074 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 15885 (+45) ед,
  • РСЗО – 1125 (+0) ед,
  • средств ПВО – 905 (+1) ед,
  • самолетов – 363 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 12736 (+53) ед,
  • крылатых ракет – 2403 (+1) ед,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21500 (+86) ед,
  • специальной техники – 2671 (+3) ед.

Темы: потери в войнеРосcиявойна
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